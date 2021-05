Il Milan sfida l’Atalanta per la Champions: le statistiche del match

Il Milan vuole battere l’Atalanta per accedere alla prossima Champions League. Ecco i numeri del match

È iniziata la settimana decisiva. Il Milan, dopo il passo falso contro il Cagliari in quel di San Siro, vuole assolutamente battere l’Atalanta in trasferta per assicurarsi un posto nella prossima Champions League.

La Dea in casa ha raccolto 39 punti su 54, sesta per rendimento interno. Il Diavolo in trasferta ha collezionato 46 punti su 54 disponibili: numeri per il team rossonero importanti che possono fare la differenza.