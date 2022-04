Zapelloni: «Giroud? Ha dato il contributo che gli si chiedeva»

Umberto Zapelloni, intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul rendimento di Giroud al Milan

Umberto Zapelloni, intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul rendimento di Giroud al Milan:

«I gol di Giroud sono gol pesanti, il Milan non ha nessun giocatore oltre i 10 gol e questo alla fine conta. Giroud ha fatto il suo, non doveva essere lui la prima punta del Milan, era stato ingaggiato per sostituire Ibrahiomvic in quelle che sarebbero state quelle poche partite che si sperava, Ibrahimovic non avrebbe potuto giocare. Alla fine i gol che ha fatto rendono comunque consistente la sua stagione, il suo rendimento è comunque positivo considerando anche età e caratteristiche, ha dato il contributo che gli si chiedeva»