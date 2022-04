Zaniolo scatenato all’Olimpico: tripletta al Bodo Glimt

Zaniolo scatenato all’Olimpico: l’obiettivo del Milan segna una tirpletta al Bodo inoltre condivide un prestigioso primato

È un Nicolò Zaniolo scatenato quello di questa sera nel match tra Roma e Bodo Glimt valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. L’obiettivo del Milan tra primo e secondo tempo, ancora in corso, ha realizzato una tripletta, la prima in maglia giallorossa

Inoltre Zaniolo é uno dei soli due giocatori nati dall’1/1/1999 a vantare almeno due doppiette nella fase ad eliminazione diretta delle coppe europee (l’altro é Erling Haaland)