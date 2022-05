Zaniolo Milan: la Roma punta i piedi. Idea chiara per il centrocampista, che i rossoneri vogliono portare a Milano in estate

Il nome di Nicolò Zaniolo continua a rimanere in orbita Milan in vista dell’estate. Secondo quanto riferito da Tuttosport, sul centrocampista è attivo anche la Juve, ma l’ostacolo più grande può rappresentarlo la Roma.

I giallorossi, infatti, non vogliono scendere dalla loro valutazione per il classe ’99. Per strapparlo al club in estate servirà una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro.