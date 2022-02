ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zaniolo Milan: la decisione della Roma dopo la notte in discoteca. Ultime notizie legate all’obiettivo dei rossoneri

Secondo il Corriere dello Sport, Zaniolo ed El Shaarawy non saranno multati dalla Roma. La decisione è stata presa dopo un vertice col general manager Tiago Pinto, il quale ha deciso di non sanzionare i due calciatori per aver, al termine del pareggio di sabato scorso contro il Verona, trascorso la notte in discoteca.

La notizia aveva fatto molto scalpore intorno all’ambiente romanista, giacchè entrambi erano infortunati e dunque avevano saltato il match