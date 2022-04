Zaniolo Milan: l’entourage del centrocampista della Roma ha parlato così del suo futuro e delle voci sul Napoli

Ai microfoni di 1 Station Radio, Gaspare Galasso, membro dell’entourage di Nicolò Zaniolo, ha parlato così del futuro del giocatore accostato anche al Milan, spazzando via anche le voci di un presunto interesse del Napoli per lui. Le sue parole riprese da tuttonapoli.net:

«Non so dirti, decide il ragazzo. Non so perché si parla del suo futuro, se uno sta bene lì non so perché si parla di questo. Non ho mai parlato con lui di queste cose, la tematica non si è mai affrontata, non so perché non se ne parla. Che ci sia stato interesse di tantissimi club è risaputo, che c’è un suo interesse di andare altrove meno. Juventus? Non lo so, gli interessi sono noti a tutti. Quando dicono con certezza che c’è stato un accostamento al Napoli ti dico che non è vero».