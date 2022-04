Zaniolo Milan: due ostacoli possono fermare la trattativa?

Zaniolo Milan: trattativa in salita per due motivi. La situazione e tutti gli aggiornamenti

Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte Zaniolo in casa Milan. Come noto, il talento giallorosso è sulla lista della dirigenza rossonera.

Tuttavia, come riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la pista è in salita per due motivi: il primo è che il giocatore della Roma si sta perfezionando come attaccante centrale nel 3-5-2 di Mourinho, il secondo è economico. I giallorossi, infatti lo valutano 60 milioni di euro.