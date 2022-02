Zaniolo Milan, l’agente: «Rinnovo con la Roma? Vi dico la verità»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zaniolo Milan, l’agente fa chiarezza in merito al proprio assistito: «Rinnovo con la Roma? Vi dico la verità»

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, il procuratore di Zaniolo Vigorelli ha voluto fare chiarezza sulla situazione legata al proprio assistito, seguito con molta attenzione anche dal Milan. Di seguito le sue parole.

AGENTE ZANIOLO – «A proposito di un eventuale rinnovo e prolungamento del contratto professionistico di Nicolò, ci tengo a dire che al momento non è in atto nessuna trattativa in tal senso con la società giallorossa. Nicolò è totalmente concentrato a finire nel miglior modo il campionato in corso e le partite di Conference League con il massimo impegno e la massima determinazione. Qualsiasi riferimento ad un eventuale trattativa in corso relativa a rinnovi o prolungamenti di contratto».