Zangrillo: «Dobbiamo supportare Shevchenko, persona seria e rigorosa»

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, è tornato sulla scelta di Shevchenko per la panchina del Grifone. Le sue parole

Intervistato sulle pagine di Sportweek, Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato di Shevchenko, motivando la scelta di puntare sull’ex Milan in panchina.

SHEVCHENKO – «Non è stato preso perché simpatico a qualcuno o perché si sia proposta o per qualche altra ragione. Quando si ragiona in termini imprenditoriali, evidentemente si fa un’azione di scouting, poi si fa una riflessione e poi alla fine si prende una decisione. Nessuno ha la verità in tasca e allora devi pensare ai valori. Lui è un uomo di sport, è un Pallone d’Oro, e questo potrebbe non bastare, ma è rigoroso, serio, ha fatto una scelta di vita abbandonando una città estremamente stimolante come Londra e quindi dobbiamo supportarlo».