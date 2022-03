Zanetti lancia la sfida: «Per il campionato l’Inter c’è!»

Il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti corso di un evento di beneficenza al Golden Padel di Vicenza, su Sky Sport

SALERNITANA «Vittoria molto importante, sono contento per Lautaro Martinez e per tutta la squadra che ha fatto una grande prestazione cancellando un brutto periodo. Il gruppo ci crede e c’è un obiettivo molto chiaro: essere protagonisti in un campionato molto difficile. Noi ci siamo e sono molto contento per la prestazione della squadra».