Zambrotta su Bartesaghi: «Un bene per il Milan e per il calcio italiano. Ecco cosa penso di lui»

Zambrotta ha parlato della stagione di Davide Bartesaghi a Milan Vibes. Le parole dell’ex terzino, tra le altre, di Juve, Milan, Barcellona e Nazionale

Gianluca Zambrotta, ex calciatore rossonero, ha espresso il suo parere su Davide Bartesaghi durante un’intervista a MilanVibes. L’ex difensore ha sottolineato come il giovane talento rappresenti una risorsa importante non solo per il Milan, ma anche per il calcio italiano in generale.

ZAMBROTTA SU BARTESHAGI – «Sicuramente è un bene per il Milan, ma soprattutto per il calcio italiano. È un bene che un giocatore così giovane possa trovare spazio in una squadra come il Milan. Credo che stia facendo un ottimo lavoro, con un allenatore che gli ha dato fiducia».

Con queste parole, Zambrotta ha elogiato il percorso di Bartesaghi, riconoscendo il valore della sua crescita all’interno del Milan e l’importanza di un ambiente come quello rossonero per il suo sviluppo.

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