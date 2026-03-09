Bartesaghi esulta per il derby: «Contento per la vittoria e per il gol di Estupinan. Nazionale? Se arriva la chiamata…»

Bartesaghi, intervenuto sul palco del 21° Torneo Amici dei Bambini, ha parlato così dopo la vittoria nel derby contro l’Inter

Dal palco del Carro Social Club a Sesto San Giovanni, in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, Davide Bartesaghi ha condiviso l’entusiasmo del mondo milanista dopo il successo per 1-0 nella stracittadina. Il giovane difensore, cresciuto nel vivaio e sempre più integrato nelle rotazioni di Massimiliano Allegri, ha sottolineato l’importanza emotiva di aver battuto l’Inter, interrompendo la loro striscia positiva e riaprendo, di fatto, il discorso scudetto. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

«Gol di Estupinan nel derby? Sono contento della vittoria e anche per lui, si merita tutto questo, siamo tutti felici e al suo fianco sempre. Per ora la stagione sta andando bene, sono contento così, ho la fiducia di tutti e spero di continuare così. Nazionale? Se arriverà una chiamata sarò orgoglioso, ma ora sono concentrato sul Milan».