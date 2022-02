ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, parla così dei rossoneri ai microfoni di Tutti Convocati

«Credo sia una crisi passeggera, penso stiano rifiatando. Per quanto riguarda il Milan credo che dipenda da come sia cambiato il gioco del Milan. Si accentrano tutti, anche i terzini, e si allarga poco l’azione. All’inizio ha funzionato questo cambio di gioco da parte del Milan, che è partito benissimo in questa stagione. Adesso stanno più stretti gli avversari e riescono a difendere meglio contro i rossoneri.»