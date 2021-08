Zaccagni potrebbe rimanere a Verona, il Milan osserva

Mattia Zaccagni potrebbe restare in gialloblu nonostante le voci di mercato. Ecco l’offerta del club nel dettaglio

L’Hellas Verona vuole fare di Mattia Zaccagni una bandiera. Il centrocampista, il cui contratto andrà in scadenza nel 2022, potrebbe restare alla corte di Di Francesco nonostante i tanti interessi per lui sul mercato. Il Corriere di Verona parla infatti di offerta di rinnovo in arrivo.

Il nuovo accordo permetterebbe al giocatore di ottenere un notevole aumento di ingaggio, che arriverebbe a toccare gli 800.000 euro netti a stagione. Novità attese nei prossimi giorni.