Yonghong Li in bancarotta: avviata la liquidazione per la Rossoneri Sport

Yonghong Li, prima udienza a Hong Kong: l’ex proprietario del Milan travolto da debiti per 280 milioni di dollari

Si è aperta ufficialmente a Hong Kong la procedura di liquidazione per la Rossoneri Sport Investment Co., Ltd., una delle principali holding utilizzate dall’imprenditore cinese Yonghong Li per la controversa acquisizione del Milan nel 2017. Come riportato dai documenti del tribunale e analizzato da Calcio e Finanza, la prima udienza ha segnato un punto di non ritorno per l’ex numero uno rossonero, ormai stretto nella morsa dei creditori asiatici.

L’uomo d’affari, che aveva rilevato il club da Fininvest prima di perderne il controllo a favore del fondo Elliott nel 2018, è stato dichiarato ufficialmente in bancarotta nel corso del 2025. La decisione del tribunale è arrivata in seguito al mancato pagamento di un debito colossale, stimato in circa 280 milioni di dollari, contratto con diverse società di investimento che agivano come garanti e sottoscrittori nell’operazione di acquisto della società di via Aldo Rossi.

Yonghong Li, il tramonto dell’era cinese e le conseguenze legali

La liquidazione della Rossoneri Sport rappresenta l’ultimo atto formale di una gestione che l’attuale dirigenza rossonera ha più volte definito come totalmente fallimentare dal punto di vista finanziario. Mentre la squadra, sotto la guida di Massimiliano Allegri, lotta per lo scudetto in un serrato testa a testa con l’Inter di Cristian Chivu, i fantasmi della vecchia proprietà continuano ad agitare le aule di tribunale tra Hong Kong e il Lussemburgo.

Nonostante i tentativi legali di Yonghong Li di rivalersi sul fondo Elliott negli anni passati, la sentenza di bancarotta e l’avvio della liquidazione coatta delle sue holding segnano la fine definitiva di ogni sua pretesa economica. Il tribunale ha infatti respinto le eccezioni sollevate dai legali dell’imprenditore, confermando l’insolvibilità del soggetto e procedendo con il pignoramento degli asset rimanenti per tentare di soddisfare, almeno in parte, le richieste dei creditori internazionali.

