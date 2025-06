Xhaka Milan, spunta l’intreccio con l’esubero rossonero! Strategia di Tare, prossimi giorni decisivi

Xhaka Milan, c’è l’intreccio con Thiaw nella trattativa con il Bayer Leverkusen: prossimi giorni decisivi, la strategia di Tare

Il calciomercato Milan non molla la presa su Granit Xhaka. Nelle scorse ore, la dirigenza rossonera, capitanata dal Direttore Sportivo Igli Tare, ha intensificato i contatti con il Bayer Leverkusen per cercare di strappare il centrocampista svizzero, individuato come il rinforzo ideale per la mediana di Massimiliano Allegri. Una trattativa che si preannuncia lunga e complessa, con i tedeschi che si dimostrano tutt’altro che intenzionati a privarsi di uno dei loro punti fermi.

Secondo quanto appreso da Antonio Vitiello, giornalista sempre molto informato sulle vicende rossonere, il Bayer Leverkusen ha alzato un muro significativo attorno al suo prezioso centrocampista. Nonostante il forte pressing del Milan, che vede in Xhaka il profilo perfetto per esperienza, leadership e qualità, le “Aspirine” considerano il giocatore incedibile, o quantomeno lo valutanoad una cifra che il Milan, per ora, non è disposto a spendere. Sarà dunque necessario un ulteriore sforzo da parte del Milan per convincere il club tedesco, con Tare che dovrà mettere in campo tutte le sue abilità negoziali per superare le resistenze del Bayer. Il prezzo del cartellino rimane l’ostacolo principale, e i dialoghi proseguiranno nei prossimi giorni per trovare una quadra economica che soddisfi entrambe le parti. Il Milan è deciso a fare sul serio per Xhaka, ritenendolo una pedina fondamentale per alzare il livello qualitativo e di esperienza del reparto mediano, un reparto che Allegri vuole rafforzare in maniera significativa in vista della prossima stagione.

Ma i dialoghi tra Milan e Bayer Leverkusen non si sono limitati al solo Granit Xhaka. Durante le discussioni sull’ex Arsenal, è emerso nuovamente un nome che il Bayer Leverkusen segue da mesi: quello di Malick Thiaw. Il difensore centrale tedesco del Milan è un obiettivo concreto per le “Aspirine”, che sono alla disperata ricerca di un nuovo baluardo difensivo dopo aver perso Jonathan Tah a parametro zero. L’addio di Tah ha lasciato un vuoto importante nella retroguardia tedesca, e Thiaw rappresenta una delle prime scelte per colmarlo.

La situazione di Thiaw potrebbe dunque intrecciarsi con quella di Xhaka, creando una sorta di maxi-operazione tra i due club. Non è escluso che il Milan possa cercare di sfruttare l’interesse del Bayer per Thiaw per ottenere uno sconto sul cartellino di Xhaka, o per ammorbidire la posizione dei tedeschi. La trattativa si preannuncia complessa, ma le basi per un accordo sembrano esserci, con il Milan che spinge per Granit Xhaka e il Bayer Leverkusen che mira a Malick Thiaw. I prossimi giorni saranno decisivi per capire come si evolverà questa intricata vicenda di mercato, che potrebbe portare a cambiamenti significativi nelle rose di entrambi i club. Il Milan è più che mai attivo sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, e l’asse Milano-Leverkusen è diventato particolarmente caldo.