Xhaka Milan, Tare a tutta sul centrocampista! Offerta presentata. E c’è un’ipotesi a sorpresa

Xhaka Milan, Igli Tare vuole portare a tutti i costi Granit Xhaka a Milanello: prima offerta al Bayer Leverkusen. E spunta Thiaw

Il Milan sembra fare sul serio per Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, classe 1992, è diventato un obiettivo primario per i rossoneri, che vedono in lui il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. L’esperienza internazionale e le indubbie qualità tecniche di Xhaka lo rendono un calciatore perfettamente in linea con le esigenze tattiche di Massimiliano Allegri, l’allenatore del nuovo corso del Milan.

La Gazzetta dello Sport ha acceso i riflettori su questa trattativa, titolando questa mattina “Milan in Germania. Offerti 10 milioni per il pupillo di Tare”. Questo suggerisce un impegno concreto da parte del club di Via Aldo Rossi, al punto che il direttore sportivo Igli Tare si sarebbe recato personalmente in Germania. La sua presenza in loco testimonia l’importanza che il calciomercato Milan attribuisce a questa operazione, cercando di sondare la fattibilità economica e la disponibilità del Bayer Leverkusen a privarsi del suo capitano.

L’offerta iniziale del Milan, pari a 10 milioni di euro, potrebbe tuttavia non essere sufficiente per convincere il Bayer Leverkusen. Il club tedesco, infatti, valuta il proprio gioiello in maniera più alta, considerando il suo ruolo di leader indiscusso e la sua centralità nel progetto tecnico. Xhaka è reduce da una stagione importante con le “Aspirine” e la sua cessione lascerebbe un vuoto difficile da colmare.

La trattativa, inoltre, potrebbe coinvolgere un altro nome caldo: Malick Thiaw. Il giovane difensore rossonero è un profilo che piace molto a Erik ten Hag, l’attuale tecnico del Manchester United che in passato aveva già mostrato interesse per il difensore. Non è escluso che il nome di Thiaw possa essere inserito nella trattativa per Xhaka, magari come contropartita tecnica o per alleggerire l’esborso economico per il cartellino dello svizzero. Questa possibilità aprirebbe nuovi scenari e complicherebbe ulteriormente la negoziazione, trasformandola in uno scambio potenziale che accontenterebbe entrambe le squadre.

Il Milan è dunque determinato a portare a Milano Granit Xhaka, consapevole che la sua leadership e la sua visione di gioco sarebbero un valore aggiunto inestimabile per la squadra. La cifra di 10 milioni è solo l’inizio di una trattativa complessa, che si preannuncia lunga e articolata. Il ruolo di Igli Tare sarà fondamentale nel cercare di superare gli ostacoli e trovare una quadra economica che soddisfi sia il Milan che il Bayer Leverkusen, magari sfruttando la carta Malick Thiaw per sbloccare l’impasse. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi di questa che si preannuncia una delle telenovele di mercato più avvincenti dell’estate.