Xhaka Milan, arrivano le parole chiare del DS del Bayer Leverkusen sul futuro del centrocampista svizzero

Le recenti voci di mercato che vedevano Granit Xhaka, il centrocampista svizzero e pilastro del Bayer Leverkusen, nel mirino del calciomercato Milan sono state categoricamente smentite da Simon Rolfes, il direttore sportivo delle aspirine. In una lunga e dettagliata intervista rilasciata al Kölner Stadt-Anzeiger, Rolfes ha fatto chiarezza sulla posizione del club e sul futuro del giocatore, dissipando le numerose speculazioni che circolavano.

Le domande circa le possibili partenze eccellenti in casa Leverkusen non sono mancate. L’intervistatore ha toccato tasti sensibili, menzionando nomi di spicco come Xabi Alonso, il brillante tecnico che ha guidato la squadra a successi storici, il difensore centrale Jonathan Tah, l’esterno dinamico Jeremie Frimpong e il talentuoso fantasista Florian Wirtz, tutti accostati a potenziali trasferimenti. Tra questi, anche il nome di Xhaka sembrava rientrare nella lista dei partenti, con il Diavolo rossonero fortemente interessato.

Tuttavia, Rolfes ha mantenuto un approccio pragmatico e basato sui fatti. “Restiamo concentrati sui fatti. A volte aiuta nel mondo di oggi”, ha dichiarato il dirigente tedesco, sottolineando l’importanza di attenersi alla realtà in un panorama calcistico spesso dominato da indiscrezioni infondate.

Il DS del Leverkusen è stato perentorio riguardo alla presunta trattativa con il club di Via Aldo Rossi: “Si sono fatte molte speculazioni su un presunto passaggio al Milan, ma non c’è stata alcuna trattativa.” Questa affermazione chiara e decisa mette fine alle voci di un possibile addio del mediano svizzero ai colori rossoneri-neri.

A riprova della centralità di Xhaka nei piani del Bayer Leverkusen, Rolfes ha rivelato un dettaglio significativo: “Ho detto a Granit dopo l’ultima partita della stagione a Magonza che rimane un giocatore importante per noi. Questo è lo status quo“. Un messaggio di fiducia inequivocabile, che ribadisce la volontà del club tedesco di puntare ancora sul veterano centrocampista, considerato un elemento chiave per la squadra.

Dunque, per i tifosi del Bayer Leverkusen, la notizia è di quelle che infondono ottimismo: Granit Xhaka, l’esperto calciatore elvetico, rimane un punto fermo della squadra, e le porte per il Milan (o qualsiasi altra squadra) sono, almeno per il momento, chiuse.