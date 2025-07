Xhaka Milan, la pista si sta raffreddando? Il Bayer Leverkusen fa muro, cosa sta succedendo

Xhaka Milan, il centrocampista si sta allontanando dal club rossonero: il Bayer Leverkusen fa muro sul prezzo del cartellino

Il calciomercato Milan prosegue la sua incessante ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione, con il centrocampo che rimane il reparto più attenzionato. Mentre si intensifica il pressing per Ardon Jashari, giovane e promettente mediano del Club Brugge, sembra raffreddarsi drasticamente la pista che porterebbe a Granit Xhaka, esperto centrocampista del Bayer Leverkusen.

I rossoneri, infatti, si trovano di fronte a un muro invalicabile imposto dal club tedesco per il cartellino dello svizzero. Il Bayer Leverkusen, guidato dal tecnico Xabi Alonso, valuta Xhaka non meno di 15 milioni di euro, una cifra che la dirigenza di via Aldo Rossi non intende assolutamente sborsare. Nonostante il direttore sportivo milanista, Antonio D’Ottavio, abbia già in pugno l’accordo con il giocatore, il Diavolo non è disposto a superare l’offerta di 10 milioni di euro. La motivazione è chiara e dettata dalla politica societaria: investire una somma considerevole come 15 milioni di euro per un calciatore di 33 anni viene ritenuto un azzardo economico, una mossa che non rientra nei parametri di sostenibilità e ringiovanimento della rosa.

Granit Xhaka, centrocampista roccioso e leader in campo, ha dimostrato anche nella stagione appena conclusa le sue indiscusse qualità, nonostante l’età che avanza. Con la maglia del Bayer Leverkusen, il nazionale svizzero ha collezionato numeri di tutto rispetto nella stagione 2024-2025:

PRESENZE BUNDESLIGA : 33

: 33 PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE : 10

: 10 PRESENZE COPPA DI GERMANIA : 5

: 5 PRESENZE SUPERCOPPA TEDESCA : 1

: 1 PRESENZE TOTALI : 49

: 49 MINUTI IN CAMPO : 4185′

: 4185′ GOL : 2

: 2 AMMONIZIONI : 8

: 8 ESPULSIONI: 0

Questi dati evidenziano la costanza e l’importanza di Xhaka nello scacchiere del Bayer, rendendo comprensibile la richiesta economica elevata del club. Tuttavia, la dirigenza meneghina sembra decisa a virare su profili più giovani e in linea con la strategia di crescita del club. L’attenzione del club meneghino si sposta quindi con maggiore forza su Ardon Jashari, considerato un investimento per il futuro e un calciatore con ampi margini di miglioramento.

La scelta tra un veterano affermato e un giovane talento segnerà le prossime mosse del mercato rossonero, definendo le fondamenta del centrocampo del sette volte Campione d’Europa per la stagione a venire.