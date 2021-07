Wisdom Amey, il più giovane esordiente in Serie A: Tomori e Milan i modelli, come raccontato da lui stesso a Gazzetta dello sport

IL GIORNO DEL DEBUTTO COL BOLOGNA- «Già nelle settimane precedenti, Mihajlovic aveva detto che avrebbe fatto esordire me e altri due ragazzi. Poi, viene il giorno. Sinisa non dice nulla di particolare. Mi guarda e ad altezza spalla alza il pollice facendo segno di andarmi a scaldare. “Amey, scaldati”. A quel punto mi sento tutto incasinato: facevo passettini stupidi, ho pensato cento cose, ero un po’ agitato insomma. Minuto 88. Esce Tomiyasu. Sta a me. “Entra e gioca come sai giocare. Tranquillo” mi dice Mihajlovic. Peccato per la partita persa zero a due».

MODELLI- «Idoli no. Modelli: Sergio Ramos e Tomori».

TIFO- «Tifavo per il Milan».