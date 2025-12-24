West Ham, Espirito Santo saluta Fullkrug: «Gli auguriamo ogni bene, qui non stava funzionando. Ecco perché»

West Ham, l’allenatore Espirito Santo saluta così Fullkrug e spiega cosa non ha funzionato al club inglese: le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Fulham, l’allenatore del West Ham, Nuno Espírito Santo, ha commentato ufficialmente la partenza di Niclas Füllkrug verso il Milan. Il tecnico portoghese ha usato parole sincere per descrivere l’esperienza dell’attaccante tedesco a Londra, confermando che il trasferimento in rossonero (in prestito con diritto di riscatto) rappresenta la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte.

«Gli auguriamo ogni bene, qui la cosa non stava funzionando», ha esordito l’allenatore, sottolineando come l’avventura di Füllkrug in Premier League non abbia mai preso il volo. Nonostante le aspettative, il centravanti non è riuscito a imporsi, spingendo il club inglese a privarsene già nella sessione invernale: «Speriamo che possa giocare e ritrovarsi al Milan».

West Ham, Il peso degli infortuni sulla stagione

Analizzando le cause del rendimento deludente, Nuno Espírito Santo ha individuato nei problemi fisici la causa principale del flop: «Alcuni piccoli infortuni non gli hanno permesso di giocare tante partite consecutive». Questa mancanza di continuità ha impedito al giocatore di raggiungere una condizione atletica ottimale, rendendo impossibile l’adattamento ai ritmi della Premier League.

«Queste situazioni ritardano la preparazione e la forma fisica di qualsiasi giocatore», ha concluso il tecnico, chiudendo di fatto il capitolo Füllkrug per concentrarsi sulle prossime sfide del West Ham. Per il Milan di Allegri, la sfida sarà ora quella di rigenerare un attaccante che, al netto dei problemi fisici, arriva in Italia con una grande voglia di riscatto.