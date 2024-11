Weah lancia la sfida al Milan: «Partita importante per me e la mia famiglia. Se giochiamo così…». Le dichiarazioni dopo Juve Torino

Weah a Sky Sport ha parlato della prossima partita col Milan dopo la vittoria della Juve contro il Torino.

LE DICHIARAZIONI – «Sfida scudetto? Per me è una partita importante, ma non solo per me, per la storia della mia famiglia. Dobbiamo continuare così, quando giochiamo tutti insieme siamo forti. Quando segno mio padre mi manda un messaggino? Si sempre».