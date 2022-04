Timothy Weah Milan, il padre: «Sarei molto contento se succedesse»

George Weah intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com ha parlato di Milan della possibilità del figlio di vestire la maglia rossonera

George Weah intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com ha parlato di Milan della possibilità del figlio di vestire la maglia rossonera :

«Timothy è forte, non posso dire quanto, perché in questi anni è stato un po’ condizionato dagli infortuni, non si è ancora espresso al massimo del suo potenziale. Io e la mamma e i suoi fratelli siamo felici per la sua carriera e orgogliosi che possa giocare un Mondiale. Io ci sono solo andato vicino, nel 2002, ma abbiamo perso all’ultima partita di qualificazione. Lui al Milan? Non lo so, non voglio dire nulla di ciò. Certo che sarei molto contento se accadesse».