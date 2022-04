Weah elogia Maldini: «È un milanista dentro, può fare solo il bene del club»

George Weah intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com ha parlato di Milan e del problema razzismo. Ecco cosa ha detto

«Ho sentito qualche volta Maldini, ci scambiamo spesso dei messaggi. E’ contento, ottimista, mi ha parlato di alcuni giocatori come Leao e Theo Hernandez, ma non li conosco così bene per esprimere giudizi personali. Paolo è un milanista dentro, uno che può fare solo il bene del club. E capisce molto di calcio»

