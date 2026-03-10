Connect with us

Walker lascia la nazionale! L’ex terzino del Milan non prenderà parte al Mondiale 2026: l’annuncio

3 ore ago

Walker annuncia il ritiro dalla Nazionale inglese dopo 96 presenze e cinque grandi tornei disputati e rinuncia alla partecipazione ai Mondiali 2026

Kyle Walker, terzino destro inglese di 35 anni oggi al Burnley, ha annunciato la decisione di ritirarsi con effetto immediato dalla Nazionale inglese. Il difensore chiude così definitivamente la propria esperienza con i Tre Leoni, rinunciando anche alla possibilità di partecipare ai Mondiali 2026.

Walker saluta l’Inghilterra dopo aver collezionato 96 presenze e aver preso parte a cinque grandi tornei internazionali, tra cui due edizioni della Coppa del Mondo. L’ultima apparizione con la selezione inglese risale a giugno 2025, quando scese in campo in un’amichevole contro il Senegal disputata al City Ground.

Nel comunicare la sua decisione, il difensore ha ripercorso il proprio percorso con la Nazionale, definendolo un’esperienza intensa e significativa.

L’ANNUNCIO – «Sono triste nel prendere questa decisione, ma sono anche molto orgoglioso di ciò che ho ottenuto con l’Inghilterra. Oggi è giunto il momento della fine. È un bene per me mettere un punto definitivo alla mia carriera sulla scena internazionale

È stato un grande onore rappresentare il mio Paese e sono estremamente fiero di quello che abbiamo fatto. Abbiamo cercato di cambiare il modo in cui la gente guarda al calcio inglese e anche il modo in cui i media lo raccontano».

Walker aveva esordito con l’Inghilterra nel novembre 2011 contro la Spagna, diventando negli anni uno dei punti di riferimento della selezione. Nel corso della sua carriera internazionale ha partecipato ai Mondiali del 2018 e del 2022 e agli Europei del 2016, 2021 e 2024, sfiorando il successo continentale nelle finali perse contro Italia e Spagna.

A livello di club, Walker ha costruito una carriera di altissimo livello, passando dal Tottenham al Manchester City, dove è diventato uno degli uomini chiave della squadra guidata da Pep Guardiola.

