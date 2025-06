Walker dice addio al Milan: fine di un’esperienza agrodolce. Il messaggio del club rossonero

Walker, dopo Joao Felix e Riccardo Sottil, dice addio al Milan: è arrivato sui social il saluto del club rossonero

Il calciomercato Milan continua a plasmare la sua rosa in vista della prossima stagione e, dopo gli annunci di Joao Felix e Riccardo Sottil, arriva la conferma ufficiale di un altro addio. Tramite i propri canali social, il club rossonero ha comunicato che l’esperienza di Kyle Walker a Milano non proseguirà. Un post su Instagram, con una foto del difensore e un semplice ma significativo “Grazie”, accompagnato dal messaggio “È stato un piacere, Kyle!”, ha sigillato la fine del suo percorso in rossonero.

L’addio di Walker rappresenta la terza mancata conferma tra gli acquisti del mercato di gennaio, segnando un netto cambio di rotta per la dirigenza milanista. Arrivato con l’etichetta di “acquisto di esperienza”, Kyle Walker era stato accolto come un elemento fondamentale per una squadra che, in quel momento, mostrava carenze in termini di leadership e solidità difensiva. Le aspettative erano alte, e l’inizio della sua avventura milanese sembrava promettente. Le sue prime uscite sul campo avevano mostrato lampi del talento e della disciplina tattica che lo avevano reso un pilastro al Manchester City.

Tuttavia, il proseguo della sua esperienza è stato costellato da difficoltà. Purtroppo, Walker è stato spesso condizionato da infortuni, che ne hanno limitato la continuità e la possibilità di esprimersi al meglio. Questi problemi fisici, uniti a un rendimento globale della squadra che, a tratti, ha faticato a trovare la giusta quadra, hanno impedito al difensore inglese di lasciare un’impronta significativa. La sua stagione si chiude con un bilancio di 18 presenze, zero gol e zero assist, numeri che non riflettono appieno il potenziale di un giocatore del suo calibro ma che evidenziano le difficoltà incontrate in un contesto nuovo e complesso.

Ora, Kyle Walker farà ritorno al Manchester City, proprietario del suo cartellino, che dovrà trovargli una nuova sistemazione. Il suo futuro calcistico è ancora da scrivere, ma l’esperienza al Milan resterà un capitolo, seppur breve e non del tutto fortunato, nella sua carriera. Per il Milan, invece, l’addio di Walker apre ulteriori spazi per nuove strategie di mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra più solida, coesa e vincente in vista delle prossime sfide.