Walker Milan, l’inglese ha già scelto la sua nuova destinazione? L’indiscrezione non lascia dubbi

Walker Milan, il terzino inglese, che non sarà riscattato dai rossoneri, potrebbe accettare la corte del Fenerbahce. I dettagli

Il calciomercato Milan estivo continua a regalare colpi di scena inaspettati, e uno dei nomi più bollenti di questa sessione è senza dubbio quello di Kyle Walker. Il terzino destro inglese, pilastro per anni del Manchester City e della Nazionale, si trova ora in un bivio cruciale della sua straordinaria carriera. Come riportato in esclusiva da Calciomercato.com, il suo futuro sembra ormai lontano dall’Etihad Stadium, dopo una stagione che lo ha visto sempre meno protagonista nelle gerarchie di Pep Guardiola.

La notizia che ha scosso l’ambiente rossonero è arrivata pochi giorni fa: il Milan, che lo aveva prelevato in prestito oneroso con diritto di riscatto, ha deciso di non esercitare l’opzione d’acquisto. Nonostante le grandi aspettative riposte in lui e qualche lampo di genio sulla corsia destra, l’esperienza milanese di Walker non è decollata come sperato. I costi elevatidell’operazione e una resa non sempre costante hanno convinto la dirigenza rossonera a fare un passo indietro, lasciando il giocatore in un limbo di incertezza.