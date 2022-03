Vojvoda allontana il Milan: «Belotti è il nostro capitano e rappresenta il Torino»

Le parole di Vojvoda, giocatore del Torino, a Dazn, sul Gallo Belotti, obiettivo di mercato del Milan

Le parole di Vojvoda, giocatore del Torino, a Dazn, sul Gallo Belotti, obiettivo di mercato del Milan.

BELOTTI – «È il nostro capitano, rappresenta bene il Toro: è già da tanti anni qui, ha fatto 100 gol in serie A e si fa rispettare. Ha avuto un periodo di infortunio, non è sempre facile rientrare ma è carico: dà tutto per la società e la squadra, ora è tornato segnando e sono contento per lui».