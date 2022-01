Vlahovic apre al rinnovo: «Mai dire mai»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In un’intervista rilasciata al quotidiano russo Politika, il bomber della Fiorentina, Dusan Vlahovic ha parlato del suo futuro, aprendo alla possibilità del rinnovo con la Fiorentina. Ecco le sue parole:

RINNOVO – «Attualmente sono concentrato su nuovi traguardi, ma mai dire mai. L’ho affermato più volte finora. Qui a Firenze si sta facendo una bella storia di calcio. Abbiamo una buona squadra, grandi calciatori, un grande sostegno da parte dei tifosi. Tutto merita rispetto. Solo Dio sa cosa accadrà nel prossimo periodo. Il mio desiderio è quello di portare la Fiorentina in Europa, perché non siamo stati in Europa per molto tempo. Poi non so cosa può succedere. Vedremo»

FIORENTINA – «La Fiorentina non è un piccolo club, ma una grande squadra in Italia, che ha una tradizione, tifosi, giocatori»

COMMISSO – «Commisso è un uomo serio e un grande presidente, che sa quello che vuole in ogni situazione. In ogni cosa è molto ambizioso»