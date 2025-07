Vlahovic Milan, spunta la soluzione a sorpresa! I bianconeri fanno un favore a Furlani? Lo scenario

Vlahovic Milan, c’è la soluzione a sorpresa che può favorire l’arrivo del centravanti serbo a Milanello: tutti i dettagli

Le voci di mercato attorno a Dusan Vlahovic continuano ad infiammare l’ambiente calcistico, specialmente in casa Juventus. Il contratto del centravanti serbo scade nel 2026, un termine che impone riflessioni profonde alla dirigenza bianconera. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, una delle soluzioni più concrete e innovative che la Juventus starebbe valutando per il futuro di Vlahovic è un rinnovo contrattuale di un solo anno, con l’obiettivo di mandarlo successivamente in prestito. Questa mossa permetterebbe di non perdere il giocatore a parametro zero in un futuro non troppo lontano e di valorizzarlo ulteriormente.

L’idea di un rinnovo “ponte” è tutt’altro che banale e riflette una strategia atta a mantenere il controllo sul cartellino del giocatore. La Juventus si troverebbe così in una posizione di forza, potendo decidere con più calma le sorti di Vlahovic, sia in termini di una futura cessione a titolo definitivo sia per un suo rientro alla base dopo un periodo di prestito. Un aspetto cruciale di questa operazione, come sottolineato da Moretto, riguarda la gestione dell’ingaggio. Si ipotizza una possibile divisione dello stipendio tra la Juventus e il club che accoglierebbe Vlahovic in prestito, una formula che renderebbe l’operazione economicamente più sostenibile per la squadra interessata.

In questo scenario, il calciomercato Milan emerge come il club maggiormente interessato a Vlahovic. I rossoneri, alla ricerca di un attaccante di alto profilo per rinforzare il proprio reparto offensivo, vedrebbero in una soluzione di prestito l’opportunità ideale per acquisire un giocatore delle qualità indiscusse di Vlahovic senza dover sostenere un investimento immediato troppo oneroso. L’interesse del Milan per la punta serba non è una novità, ma la possibilità di un prestito con una spartizione dell’ingaggio aprirebbe scenari finora impensabili, rendendo l’affare decisamente più abbordabile per le casse del club di Via Aldo Rossi.

La strategia della Juventus, se confermata, dimostrerebbe una notevole flessibilità e una visione a lungo termine nella gestione dei propri asset. Il rinnovo e il prestito non sarebbero solo un modo per evitare una svalutazione del giocatore, ma anche per consentirgli di ritrovare la migliore forma e la continuità che, forse, non ha sempre avuto nelle ultime stagioni. Per Vlahovic stesso, un periodo in prestito potrebbe significare una nuova linfa, un ambiente dove poter esprimere appieno il suo potenziale da bomber.

Insomma, il futuro di Vlahovic si preannuncia intenso e ricco di sviluppi. La Juventus sta valutando attentamente ogni opzione per massimizzare il valore del suo attaccante, mentre il Milan resta in agguato, pronto a cogliere l’occasione di portare a casa un centravanti di razza con una formula che si adatta alle proprie esigenze finanziarie. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa innovativa soluzione prenderà forma e dove giocherà Dusan Vlahovic nella prossima stagione. Continueremo a monitorare gli aggiornamenti da Matteo Moretto e da tutte le fonti più autorevoli per tenervi informati su questa che si annuncia come una delle telenovelas più avvincenti del calciomercato estivo.