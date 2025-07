Vlahovic Milan, il serbo rifiuta rinnovo e cessione dalla Juve: Tare osserva la situazione, cosa può succedere

Vlahovic Milan, il centravanti serbo ha rifiutato la cessione e il rinnovo con la Juve: il club rossonero osserva attentamente

La situazione intorno a Dusan Vlahovic alla Juventus si fa sempre più tesa e complessa. Secondo quanto riportato da Fabiana Della Valle sulla Gazzetta dello Sport, l’attaccante serbo ha preso una posizione ferma, rifiutando sia l’ipotesi di una cessione che la proposta di un rinnovo contrattuale a cifre inferiori. Questa insistenza di Vlahovic sta creando un vero e proprio blocconelle strategie di mercato della Juventus, con ripercussioni significative sul fronte delle acquisizioni e, potenzialmente, sul futuro stesso del giocatore a Torino.

Il nodo cruciale della vicenda è rappresentato dall’attuale stipendio di Vlahovic, che ammonta a ben 12 milioni di euro lordi. Questa cifra, considerata elevata nel contesto attuale del bilancio bianconero, è il principale ostacolo al mantenimento del giocatore alle condizioni attuali e, al contempo, il motivo per cui la Juventus sta cercando soluzioni alternative, come una cessione o una riduzione dell’ingaggio. La sua decisione di non accettare tagli salariali né di considerare offerte da altri club pone la Juventus in una posizione difficile, con il rischio concreto che il giocatore possa finire fuori rosa se la situazione non dovesse sbloccarsi. Una mossa del genere, seppur drastica, potrebbe essere presa in considerazione dalla dirigenza per tutelare gli interessi economici e sportivi del club.

Questo stallo ha conseguenze dirette anche sul fronte del mercato in entratadella Juventus. La trattativa per Jonathan David, attaccante del Lille e obiettivo primario per rinforzare il reparto offensivo, è attualmente bloccata. L’acquisto di David, infatti, sarebbe condizionato dalla partenza di Vlahovic, la cui cessione libererebbe risorse economiche e spazi salariali fondamentali per l’operazione. Con Vlahovic che “si impunta”, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus si trova in un vicolo cieco, incapace di muoversi liberamente sul mercato per completare la rosa in vista della prossima stagione. La mancanza di liquidità derivante da una mancata cessione di Vlahovic e il suo ingaggio pesante limitano fortemente le opzioni a disposizione della dirigenza bianconera.

In questo scenario di incertezza, il Milan osserva la situazione con estrema attenzione. Dusan Vlahovic è, infatti, un “desiderio proibito” del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, che lo ha avuto alle sue dipendenze proprio alla Juventus. L’interesse del calciomercato Milan è più che comprensibile: Vlahovic, nonostante le difficoltà attuali, rimane un attaccante di grande talento e con un potenziale enorme, capace di spostare gli equilibri di una partita. Un’eventuale rottura definitiva tra Vlahovic e la Juventus potrebbe aprire scenari inaspettati, rendendo il serbo un obiettivo concreto per il Milan, che potrebbe tentare l’affondo qualora le condizioni si rivelassero favorevoli. La determinazione di Vlahovic a non muoversi e a non rinegoziare il suo contratto crea un’opportunità, seppur complessa, per i rossoneri di acquisire un attaccante di alto livello.

In conclusione, la fermezza di Dusan Vlahovic sta mettendo la Juventus con le spalle al muro. Il suo rifiuto di essere ceduto e di accettare un rinnovo al ribasso genera una situazione di difficile gestione, con il rischio di compromettere non solo la sua presenza in squadra ma anche le strategie di mercato del club. L’attenzione mediatica su questa vicenda rimarrà altissima, con il Milan che resta alla finestra, pronto a cogliere ogni opportunità in un intreccio di mercato che si preannuncia ancora ricco di colpi di scena. La Juventus dovrà trovare una soluzione a breve termine per evitare che questa situazione diventi un problema ancora più grande per il club.