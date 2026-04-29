Vlahovic Milan, Momblano: «La Juve è in pole perché può parlare direttamente col ragazzo». Segui le ultimissime sui rossoneri

Luca Momblano è stato intervistato ai microfoni di CalcioNews24. Il noto giornalista, commentatore e opinionista ha toccato diversi argomenti:

FUTURO DUSAN VLAHOVIC — «Dire che il futuro di Vlahovic sia diviso tra Juve e Milan oggi è un po’ semplicistico. Non siamo al 50 e 50 tra queste due squadre. La Juve è in pole perché può parlare direttamente col ragazzo. Se oggi dovessi immaginare un futuro di Vlahovic lontano dalla Juve, scenario assolutamente plausibile, non vedo necessariamente il Milan. Secondo me ci sono 5-6 situazioni che possono accendersi, magari tra queste c’è anche il Milan, ma i rossoneri non sono nemmeno favoriti rispetto alle altre. Se la Juve e Vlahovic si separano, per me al 70% il serbo lascerà il campionato italiano».