Vlahovic Milan, i numeri non mentono! Intreccio con Allegri, il tecnico ha un piano preciso in testa

Vlahovic Milan, il livornese ha valorizzato il centravanti serbo nella comune esperienza alla Juve: i numeri non mentono. Matrimonio possibile

Il calciomercato Milan, in vista della prossima stagione, sta delineando le proprie strategie di mercato con un obiettivo chiaro: l’acquisizione di un centravanti in grado di garantire un bottino di almeno dieci reti nell’arco dell’annata. Questo requisito, considerato essenziale dalla dirigenza rossonera, è visto come la chiave per competere ai piani alti della classifica e per sostenere le ambizioni del club in tutte le competizioni. Un attaccante prolifico è infatti ritenuto un tassello fondamentale per elevare il livello di competitività della squadra.

In questo contesto di ricerca del “bomber” ideale, un nome su tutti sembra essere balzato in cima alla lista dei desideri: Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus, profilo già ben noto nel campionato italiano, sarebbe un candidato molto gradito, specialmente se alla guida tecnica dovesse esserci Massimiliano Allegri, con cui Vlahovic ha già dimostrato una notevole intesa in campo. La dirigenza milanista, in ogni caso, sta valutando con grande attenzione la sua candidatura, ponderando sia le qualità tecniche del giocatore che la fattibilità economica dell’operazione.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, esisterebbe già una piena intesa tra Igli Tare, il quale potrebbe assumere un ruolo significativo nell’area tecnica rossonera, e Massimiliano Allegri, entrambi concordi nel ritenere Vlahovic il candidato ideale per l’attacco del Milan. Questa convergenza di vedute tra figure di spicco, qualora i loro destini si incrociassero a Milanello, rappresenterebbe un elemento di forza nella trattativa per il serbo. Tuttavia, è importante sottolineare che al momento non si registrano trattative avviate né discussioni concrete sul piano economico tra i club. Nonostante ciò, come riferito dal giornalista Matteo Moretto, l’idea di portare Vlahovic in rossonero resta più che mai viva e concreta, un’ipotesi che continua ad essere coltivata e monitorata con interesse.

Il trentaquattrenne serbo, reduce da un’annata in chiaroscuro con la maglia della Juventus e con un futuro a Torino che appare sempre più incerto, è un profilo che Allegri conosce a fondo. Il tecnico livornese ne apprezza le doti fisiche, la potenza nel tiro, la capacità di attaccare la profondità e i margini di crescita che il giocatore, pur essendo già ad alti livelli, può ancora esprimere. La storia calcistica di Vlahovic sotto la guida di Allegri è significativa e parla di una prolificità realizzativa notevole.

Infatti, Dusan Vlahovic ha segnato ben 41 gol con la maglia della Juventus sotto la guida di Massimiliano Allegri, dal suo arrivo a Torino nel gennaio 2022 fino alla fine dell’era Allegri nel maggio 2024. Le sue statistiche parlano chiaro:

Gennaio – giugno 2022 (seconda metà della stagione 2021-22): 9 gol

(seconda metà della stagione 2021-22): 9 gol Stagione 2022-23 : 14 gol

: 14 gol Stagione 2023-24: 18 gol

Questi numeri dimostrano una crescita costante nella sua produzione offensiva sotto la guida di Allegri, suggerendo una sinergia tra giocatore e allenatore che potrebbe essere replicata con successo al Milan. L’acquisto di Vlahovic, pertanto, rappresenterebbe non solo un rinforzo di peso per l’attacco, ma anche un segnale delle ambizioni del Milan di tornare a dominare ai vertici del calcio italiano, affidandosi a un bomber di provata efficacia e a un tecnico che sa come esaltarne le qualità. La strada per Vlahovic a Milanello è ancora lunga e piena di ostacoli, ma l’interesse è concreto e le basi per una potenziale trattativa sono state gettate.