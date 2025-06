Vlahovic Milan, l’ultima indiscrezione gela Allegri! Presa di posizione della punta e messaggio a Tare

Vlahovic Milan, clamorosa indiscrezione sul centravanti: il serbo ha detto a Tare di non voler rinunciare ai 12 milioni d’ingaggio

Dusan Vlahovic e il calciomercato Milan, una telenovela che sembrava destinata a un lieto fine, si tinge di nuovi, inaspettati risvolti. Nonostante le insistenze del nuovo tecnico rossonero Massimiliano Allegri, che lo avrebbe voluto a tutti i costi al centro del suo progetto, l’attaccante serbo starebbe clamorosamente allontanando la possibilità di un trasferimento a Milano. Il motivo? Uno stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione, cifra alla quale il giocatore non intende minimamente rinunciare. A riportare la notizia, con dettagli che stanno infiammando l’ambiente milanista, è il giornalista Daniele Longo, noto esperto di mercato.

L’Ostacolo Invalicabile: L’Ingaggio Monstre di Vlahovic

La situazione è quanto mai chiara: il Milan, da tempo alla ricerca di un centravanti di livello per rilanciare le proprie ambizioni, aveva individuato in Vlahovic il profilo ideale. La sua capacità realizzativa, la sua presenza fisica e la sua giovane età lo rendevano il candidato perfetto per guidare l’attacco rossonero. L’arrivo di Allegri sulla panchina milanista sembrava aver dato la spinta decisiva all’operazione, con il tecnico che avrebbe espressamente richiesto l’ex attaccante della Fiorentina per il suo nuovo modulo tattico.

Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, il fattore economico si è rivelato un ostacolo invalicabile. I 12 milioni di euro che Vlahovic percepisce attualmente rappresentano una cifra fuori scala per i parametri del Milan, che ha sempre cercato di mantenere un monte ingaggi sostenibile. Nonostante i tentativi di trovare una soluzione, magari attraverso un riconoscimento di bonus significativi o una ridistribuzione dell’ingaggio su più anni, il giocatore non avrebbe mostrato alcuna apertura a una riduzione del suo stipendio.

Allegri e il Sogno Infranto: Le Implicazioni per il Mercato Rossonero

La notizia è un duro colpo per le ambizioni del Milan e, in particolare, per Massimiliano Allegri. Il tecnico, tornato a Milanello con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo, aveva individuato in Vlahovic un punto fermo per la sua nuova avventura. La sua esperienza e la sua leadership sarebbero state fondamentali per un gruppo in fase di ricostruzione. Ora, la dirigenza rossonera dovrà rivedere i propri piani e virare su altre alternative per il reparto offensivo.

Il mercato del Milan si preannuncia quindi più movimentato del previsto. La ricerca di un nuovo attaccante diventerà la priorità assoluta, con i nomi di altri bomber che inevitabilmente torneranno a circolare. Sarà interessante capire come il club riuscirà a superare questa battuta d’arresto e se riuscirà a trovare un profilo che soddisfi le esigenze tattiche di Allegri senza sforare i rigidi paletti economici. La vicenda Vlahovic dimostra ancora una volta quanto il fattore stipendio possa essere determinante nelle trattative di calciomercato e come, a volte, anche le insistenze di un tecnico di fama internazionale possano non bastare di fronte a cifre così elevate. Il futuro di Vlahovic rimane incerto, ma una cosa è chiara: il Milan dovrà guardare altrove per rinforzare il suo attacco.