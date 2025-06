Vlahovic Milan, Tare e Allegri non mollano la presa: stabilito il tetto massimo d’ingaggio da offrire al giocatore. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sta monitorando con interesse la situazione di Dusan Vlahovic, attaccante in uscita dalla Juventus, ma si trova di fronte a un ostacolo non indifferente: la questione dello stipendio. Secondo quanto riportato da Repubblica, il club rossonero non intende spingersi oltre la soglia dei sei milioni di euro netti a stagione per l’ingaggio del centravanti serbo.

Questa cifra rappresenta il tetto massimo che il Milan si è prefissato per i propri stipendi, una politica di contenimento dei costi che mira a mantenere l’equilibrio finanziario e la sostenibilità del progetto. Se da un lato l’interesse per Vlahovic è concreto e la dirigenza milanista lo considera un rinforzo ideale per l’attacco, dall’altro la rigidità sul fronte salariale potrebbe complicare non poco la trattativa.

Vlahovic, infatti, percepisce attualmente dalla Juventus uno stipendio ben più elevato, frutto di un contratto firmato in un momento in cui le dinamiche di mercato e le strategie economiche dei club erano differenti. È quindi chiaro che, per concretizzare il trasferimento, il Milan dovrà sperare in una significativa riduzione delle pretese economiche del giocatore, o in un’apertura della Juventus a contribuire, anche parzialmente, al suo ingaggio.

La Juventus, dal canto suo, è desiderosa di cedere Vlahovic per alleggerire il proprio monte ingaggi e fare cassa, ma non intende svendere il suo attaccante. La valutazione del cartellino si aggira su cifre importanti, e il nodo stipendio si aggiunge a quello del costo del trasferimento.

Il Milan è consapevole della complessità dell’operazione, ma la possibilità di portare a Milanello un attaccante del calibro di Vlahovic, un centravanti giovane ma già affermato, è un’occasione che la dirigenza rossonera non vuole lasciarsi sfuggire facilmente. Saranno decisive le prossime settimane per capire se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro che possa accontentare tutti, superando l’ostacolo economico che al momento frena l’affare.