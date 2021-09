Vlahovic Milan: Commisso si mette in mezzo, le ultime

Vlahovic Milan: Commisso si mette in mezzo: la mossa per blindare il suo attaccante, alle prese con il delicato rinnovo

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Rocco Commisso avrebbe rotto gli indugi per quanto riguarda il rinnovo di Dusan Vlahovic, offrendo al giocatore un aumento di ingaggio per firmare fino al 2025. Da 700/800 mila euro attuali ai 4 milioni proposti, per un totale di 16 milioni in quattro anni (forse con i bonus 18). Ingaggio quintuplicato e una clausola rescissoria dai 70 agli 80 milioni di euro.

La palla passa ora al calciatore e soprattutto al suo agente rispondere all’offerta della Fiorentina. Il Milan monitora la situazione, con l’attaccante serbo tra i principali obiettivi per la prossima estate.