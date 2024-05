Pioli Milan, i tifosi restano di sasso! Una possibilità non va ancora ESCLUSA. Ci pensa Ibrahimovic

Pioli-Milan, clamorosa possibilità all’orizzonte: non è ancora esclusa l’ipotesi della permanenza. Il piano di Ibrahimovic

Come riferito da Tuttosport, un pò a sorpresa in casa Milan non va esclusa una clamorosa possibilità, quella che porta alla permanenza a scadenza di Stefano Pioli.

I rossoneri stanno sì cercando il profilo ideale per sostituire il tecnico al termine della stagione ma Ibrahimovic tiene in caldo anche il suo piano: se nessun candidato dovesse convincere appieno, lo svedese premerebbe per la permanenza di Pioli lavorando già ad un top coach per la stagione successiva. Il sogno di Ibra si chiama Klopp.