Zirkzee Milan, Ibrahimovic accelera! Spunta il RETROSCENA, TUTTI i dettagli

Zirkzee-Milan, Ibrahimovic accelera per l’attaccante olandese: spunta un incontro a Milano tra i due, i dettagli

Joshua Zirkzee resta il candidato principale del calciomercato Milan per rinforzare la squadra nella prossima stagione per quanto riguarda il reparto d’attacco.

Come riferito da Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic sta spingendo molto per l’arrivo del ragazzo a Milanello tanto da averlo già incontrato qualche settimana fa in gran segreto a Milano. Il Bologna parte da una valutazione di 60 milioni di euro coi rossoneri che hanno intenzione di abbassare l’esborso cash inserendo il cartellino di Saelemaekers nella trattativa.