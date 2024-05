Rinnovo Jovic, il Milan convoca il serbo! C’è da scongiurare un PERICOLOSO scenario. Ecco quale

Rinnovo Jovic, atteso un nuovo incontro con il Milan per discutere il prolungamento: due squadre estere in pressing sul serbo

Come riferito da Nicolò Schira, un tema caldo del calciomercato Milan resta il rinnovo di contratto di Luka Jovic, attaccante serbo in scadenza di contratto al termine della stagione.

A breve è previsto un nuovo incontro tra il Milan e l’entourage del calciatore: Jovic vorrebbe infatti prolungare e restare a Milanello. Nel frattempo però non mancano le squadre interessate, soprattutto all’estero. Due club sono infatti in forte pressing su Ramadani per cercare di strappare il sì dell’ex Fiorentina a parametro zero.