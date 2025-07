Vlahovic Milan, Amoruso consiglia l’attaccante serbo: Tare resta alla finestra

Vlahovic Milan, Nicola Amoruso, ex centravanti della Juve, ha consigliato Dusan Vlahovic, obiettivo dei rossoneri

L’ex attaccante della Juventus, Nicola Amoruso, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttosport che sta facendo molto discutere nel panorama calcistico italiano. Al centro delle sue dichiarazioni, un nome pesante che potrebbe animare la prossima sessione di calciomercato: Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, secondo Amoruso, avrebbe bisogno di un cambio d’aria per ritrovare la sua migliore forma e la fiducia necessaria per esprimersi al meglio.

Le parole di Amoruso non lasciano spazio a interpretazioni: “Ha avuto problemi, soprattutto di fiducia. E quando viene a mancare quella… insomma, credo che sia arrivato il momento di cambiare ambiente.” Questa affermazione sottolinea un punto cruciale nella carriera di Vlahovic alla Juventus. Arrivato con grandissime aspettative dalla Fiorentina, il suo percorso in bianconero è stato finora caratterizzato da alti e bassi, non riuscendo a mantenere la costanza e la brillantezza che lo avevano reso uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. La pressione di un club come la Juventus, unita forse a un contesto tattico non sempre ideale, potrebbe aver influito negativamente sulla sua autostima e sul suo rendimento.

Amoruso prosegue con un’analisi ancora più tagliente: “Diciamo che è una storia che non è mai cominciata quella con la Juventus, nel senso che non ha avuto i risvolti che tutti quanti pensavamo potesse avere.” Questa frase è un giudizio severo ma realistico. Molti tifosi, addetti ai lavori e lo stesso club si aspettavano che Vlahovic diventasse il punto di riferimento dell’attacco bianconero per i prossimi anni, un bomber prolifico capace di spostare gli equilibri. Invece, pur con sprazzi di talento e gol importanti, il rendimento complessivo non ha rispettato le enormi premesse. La sua incapacità di integrarsi pienamente nel gioco della squadra o di trovare la giusta chimica con i compagni potrebbe essere una delle ragioni di questa mancata esplosione.

Il futuro di Vlahovic è sempre più un tema caldo, con il calciomercato Milan che sembra essere una delle squadre più interessate al suo acquisto. Amoruso si spinge oltre, suggerendo che un divorzio sia la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte: “Andare avanti insieme? Credo sia una soluzione improbabile per lui e per il club. Sarebbe negativo per entrambe le parti, restare con un anno di contratto e arrivare a scadenza non piace a nessuno”. Le sue parole evidenziano una doppia criticità: da un lato, la volontà del giocatore di rilanciarsi in un ambiente nuovo e più stimolante; dall’altro, l’esigenza della Juventus di monetizzare un asset importante prima che il suo valore di mercato diminuisca ulteriormente a causa della scadenza contrattuale. Un centravanti di alto livello con il contratto in scadenza può diventare un problema significativo per il bilancio di un club e per la pianificazione futura.

Le dichiarazioni di Nicola Amoruso a Tuttosport offrono uno spunto di riflessione cruciale sul futuro di Dusan Vlahovic. Sembra che l’ex bianconero veda nel cambiamento d’ambiente l’unica strada percorribile per il serbo, affinché possa ritrovare la serenità e la confidenza necessarie per tornare a essere il protagonista indiscusso che tutti conoscono. Il calciomercato estivo si preannuncia ricco di colpi di scena, e il futuro di Vlahovic sarà certamente uno dei temi più seguiti.