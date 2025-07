Vlahovic, vuole la Juve ma non disprezza il Milan: c’è solo un problema con i rossoneri

Vlahovic tra permanenza alla Juventus e addio. Le ultime sul futuro del centravanti serbo classe 2000

Vlahovic avrebbe “confidato” il suo desiderio di continuare la sua avventura in bianconero. Questo suggerisce una volontà personale del giocatore di affermarsi ulteriormente alla Juventus, un club in cui è arrivato con grandi aspettative e dove, nonostante alti e bassi, ha mostrato sprazzi del suo enorme potenziale. La sua permanenza sarebbe un segnale forte per il progetto tecnico della Juventus, che punta su di lui come perno dell’attacco.

L’interesse del Milan per Vlahovic non è un segreto e il club rossonero, sempre alla ricerca di un attaccante di spessore, avrebbe sondato il terreno. Tuttavia, un fattore cruciale che allontanerebbe Vlahovic da un possibile trasferimento al Milan riguarda l’aspetto economico. L’offerta di un ingaggio di 6 milioni di euro a stagione da parte del Milan non sarebbe considerata sufficiente dall’entourage del giocatore. A riportarlo è Daniele Longo su X. Questo evidenzia come, pur potendo essere “tentato” dall’appeal di un club come il Milan, le aspettative salariali di Vlahovic siano più elevate, probabilmente in linea con il suo attuale contratto alla Juventus o con quelle che considera le sue quotazioni nel panorama calcistico europeo.

La situazione contrattuale di Vlahovic e le sue ambizioni economiche sembrano quindi legarlo saldissimo alla Juventus. Sebbene il mercato sia imprevedibile, la chiara posizione del giocatore, unita alla discrepanza tra le sue richieste economiche e l’offerta del Milan, suggerisce che per ora il suo futuro continuerà a essere a tinte bianconere.