Mercato Milan, il Diavolo rompe gli indugi! Offerta a Vlahovic, cifre e dettagli. E la Juve...

Mercato Milan, il club rossonero rompe gli indugi: offerto a Vlahovic un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione. Ultime

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan si muove con decisione per rinforzare il proprio attacco. L’obiettivo principale, in queste settimane, sembra essere Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo attualmente in forza alla Juventus. Secondo quanto riportato da Marco Varini, il club rossonero ha già formulato un’offerta contrattuale al giocatore: un quadriennale da 6 milioni di euro netti a stagione. Un segnale forte della volontà del Milan di puntare sul classe 2000 per il proprio progetto futuro.

L’attesa ora è tutta per la risposta del centravanti. L’esito di questa fase è cruciale: un “sì” di Vlahovic darebbe il via libera ai negoziati ufficiali tra le due società, Milan e Juventus. La situazione contrattuale del serbo, con un accordo che lo lega ai bianconeri ancora per diverse stagioni, rende indispensabile un’intesa economica. La richiesta iniziale della Juventus per cedere il proprio attaccante si attesta sui 35 milioni di euro. Una cifra importante, che il Milan intende abbassare significativamente.

Il calciomercato Milan, infatti, è fiducioso di poter condurre una trattativa al ribasso, forte di alcuni fattori chiave. In primis, la volontà del giocatore di lasciare Torino. Se Vlahovic dovesse esprimere chiaramente il desiderio di trasferirsi a Milano, ciò darebbe una leva contrattuale notevole ai rossoneri. La determinazione di un calciatore di cambiare squadra è spesso un elemento decisivo nel calcio moderno, potendo influenzare il prezzo finale del cartellino.

In secondo luogo, un altro fattore che gioca a favore del Milan è la presunta intenzione della Juventus stessa di privarsi del giocatore. Non è un mistero che la Vecchia Signora stia valutando diverse opzioni per il futuro del proprio reparto offensivo, e una cessione di Vlahovic potrebbe rientrare nei piani per finanziare altre operazioni di mercato o per alleggerire il monte ingaggi. Questa reciproca volontà, se confermata, renderebbe la trattativa meno complessa e più fluida.

Un aspetto fondamentale per la Juventus, e su cui il Milan dovrà fare i conti, è il valore residuo a bilancio di Dusan Vlahovic. Attualmente, tale valore è di 19.55 milioni di euro. Per la Juventus, è imperativo evitare di realizzare una minusvalenza dalla cessione del giocatore. Ciò significa che qualsiasi offerta inferiore a questa cifra, al netto di ammortamenti futuri, risulterebbe in una perdita economica per il club bianconero. Pertanto, il Milan dovrà formulare un’offerta che permetta alla Juventus di registrare almeno una plusvalenza minima o, nel peggiore dei casi, di chiudere l’operazione in parità di bilancio.

L’interesse per Vlahovic non è un caso isolato nel contesto delle strategie del Milan. Il club rossonero sta cercando un attaccante che possa garantire un elevato numero di gol e che si integri perfettamente nel sistema di gioco. Vlahovic, con le sue caratteristiche di centravanti fisico ma anche tecnico, capace di attaccare la profondità e di finalizzare, rappresenta un profilo ideale per le ambizioni del Diavolo.

Le prossime settimane saranno decisive. L’esito della trattativa tra il Milan e Vlahovic, e successivamente con la Juventus, definirà una parte importante del mercato estivo e potrebbe avere ripercussioni significative sulla composizione delle rose delle due big del campionato italiano. Il Milan è in pole position, ma la strada per portare il serbo a San Siro è ancora lunga e richiederà abilità negoziale e una chiara visione strategica.