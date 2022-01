Vlahovic Juve, la trattativa prosegue: fissato l’incontro con gli agenti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La trattativa della Juve per Vlahovic prosegue: fissato l’incontro con gli agenti per gli ultimi dettagli del contratto

Per Sky Sport domani o al massimo venerdì la Juve incontrerà gli agenti di Vlahovic per definire gli ultimi dettagli sul contratto da 7 milioni annui per 5 anni. Conclusa questa operazione, il bomber serbo potrà effettuare le visite mediche di rito prima della firma.

L’accordo tra Juve e Fiorentina, come noto, è stato trovato sulla base di un trasferimento da 75 milioni di euro.