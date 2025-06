Vlahovic, contatto con Allegri: tra Fenerbahce e Milan: la volontà dell’attaccante

Vlahovic ha avuto un contatto con Massimiliano Allegri – Le ultime sul futuro dell’attaccante della Juventus

Riproponiamo le ultime indiscrezioni di mercato riguardanti Dusan Vlahovic, diffuse da Alfredo Pedullà sul suo profilo X, con particolare attenzione agli sviluppi recenti e alle possibili destinazioni del centravanti serbo.

Stando a quanto riferito da Pedullà, Dusan Vlahovic avrebbe avuto un contatto diretto con Massimiliano Allegri, un elemento che potrebbe indicare un’interazione, forse esplorativa, tra il giocatore e l’allenatore. Tuttavia, un ostacolo significativo in questa potenziale trattativa sembra essere rappresentato dall’ingaggio del giocatore, considerato “pesante”. Questo aspetto economico potrebbe frenare o complicare un eventuale trasferimento, suggerendo che le richieste salariali di Vlahovic siano un fattore determinante nel definire il suo futuro. “Vedremo” è il commento finale di Pedullà in merito a questa possibilità, indicando un’incertezza e la necessità di attendere ulteriori sviluppi.

Contemporaneamente, emerge una proposta concreta da parte del Fenerbahce. Il club turco avrebbe formulato l’offerta più “convincente” finora per Vlahovic. Il termine “convincente” può riferirsi sia all’aspetto economico della trattativa, sia al progetto sportivo presentato al giocatore. Nonostante l’attrattiva di tale proposta, Vlahovic non sembra intenzionato ad accettarla immediatamente. Come già riportato in precedenza da Pedullà, l’attaccante serbo “vuole aspettare”. Questa scelta suggerisce che Vlahovic stia valutando attentamente tutte le opzioni a sua disposizione, sperando forse in offerte da club di maggiore caratura europea o in un’evoluzione delle trattative con le squadre che più lo interessano. La sua intenzione di attendere potrebbe anche derivare dalla volontà di valutare le opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane, man mano che il mercato estivo entrerà nel vivo. La situazione di Vlahovic rimane quindi fluida, con l’ingaggio elevato che rappresenta un nodo cruciale e l’interesse di club come il Fenerbahce che si scontra con la sua volontà di ponderare ogni decisione.