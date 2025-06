Allegri, ha un obiettivo per l’attacco del suo Milan: c’è però un problema. La notizia

Allegri vuole lui per l’attacco del Milan! C’è però un problema legato all’ingaggio!

Il calciomercato è un vortice di voci, suggestioni e indiscrezioni, e in questo scenario dinamico, un nome risuona con particolare insistenza nell’ambiente rossonero: Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato dal noto giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, Massimiliano Allegri, con la sua mente calcistica sempre in fermento, accarezzerebbe l’idea di ritrovare l’attaccante serbo della Juventus, che ha avuto sotto la sua guida a Torino.

L’interesse di Allegri per Vlahovic non è un mistero. Il tecnico toscano, noto per la sua pragmatica visione del calcio e la sua predilezione per attaccanti di stazza e fisicità, vedrebbe nel serbo il profilo ideale per rafforzare il reparto offensivo del Milan. Vlahovic, con la sua capacità di finalizzazione, la sua presenza in area e la sua abilità nel giocare spalle alla porta, potrebbe rappresentare la punta di diamante perfetta per il sistema di gioco che Allegri ha in mente per i rossoneri. La sua esperienza alla Juventus, seppur tra alti e bassi, ha mostrato lampi di un potenziale enorme, e il “richiamo” di un allenatore che lo conosce bene potrebbe essere un fattore non trascurabile.

Tuttavia, Moretto ci tiene a precisare che, al momento, non ci sono trattative concrete in corso tra Milan e Juventus per Vlahovic. L’idea, per quanto affascinante e potenzialmente fruttuosa, rimane per ora confinata alla sfera delle suggestioni e dei desideri dell’allenatore. Il calciomercato, infatti, è un gioco di incastri complessi, dove molteplici fattori devono allinearsi affinché un’operazione possa concretizzarsi.

Uno degli ostacoli principali che si frappongono a un eventuale trasferimento di Vlahovic al Milan è rappresentato dal suo stipendio. L’attaccante serbo percepisce alla Juventus una cifra significativa, che si aggira intorno ai 12 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio così elevato rappresenta un costo considerevole per le casse del Milan, un club che, pur avendo ambizioni di crescita, deve sempre tenere sotto controllo i parametri economici. Trovare una quadra su questo fronte sarebbe la prima, e forse più ardua, sfida per la dirigenza rossonera, qualora decidesse di approfondire seriamente l’interesse per il giocatore.

Inoltre, la Juventus, dal canto suo, non sembrerebbe intenzionata a cedere facilmente uno dei suoi attaccanti di punta. Vlahovic, nonostante le critiche a volte piovute sulla sua stagione, è un elemento su cui il club bianconero ha investito una somma importante e che considera un asset per il futuro. Solo un’offerta irrinunciabile, o un mutamento radicale della situazione contrattuale del giocatore (il cui contratto scade nel 2026), potrebbe spingere la Juventus a sedersi al tavolo delle trattative.

In sintesi, l’idea di vedere Dusan Vlahovic con la maglia del Milan, spinta dal desiderio di Massimiliano Allegri, è una suggestione affascinante che anima il calciomercato. Tuttavia, la strada è ancora lunga e complessa, e le difficoltà legate all’alto ingaggio del giocatore rappresentano un serio impedimento, almeno per il momento. Il futuro di Vlahovic è tutto da scrivere, e le prossime settimane diranno se questa suggestione potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto.