Virdis elogia Morata: «Attaccante di caratura internazionale, in Germania mi ha impressionato per un motivo». Le sue parole

Pietro Paolo Virdis è stato uno dei grandi bomber del Milan di Arrigo Sacchi. Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport si è espresso così sull’arrivo in rossonero di Morata.

MORATA – «Si tratta di un ottimo acquisto, una bella operazione che consentirà al Milan di avere un attaccante di caratura internazionale».

COSA PUO’ DARE AL MILAN – «È un centravanti che sa fare un po’ di tutto e ha grande esperienza. Avete visto il lavoro per la squadra che si è sobbarcato durante l’Europeo vinto in Germania? Impressionante».

HA GIA’ VINTO 2 CHAMPIONS COL REAL – «E adesso anche l’Europeo con la Spagna… Chi storce la bocca perché ha 31 anni dimentica quante volte Morata scatta in profondità. Di certo per il modo che ha di giocare dimostra meno della sua età. Per il resto parlano i numeri della sua carriera e quello che ha vinto».