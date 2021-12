Verza: «Milan Napoli sarà una gara importante, sullo scudetto...»

Vinicio Verza ex attaccante del Milan e della Juventus, ha detto la sua sui rossoneri e sulla lotta scudetto in Serie A

Vinicio Verza ex attaccante del Milan e della Juventus, ha detto la sua sui rossoneri e sulla lotta scudetto in Serie A. Ecco le sue parole a DerbyDerbyDerby.it :

NAPOLI MILAN – «Sarà una partita molto importante, tra due squadre che lottano per lo scudetto. Sono forse un po’ calate a livello di rendimento.Mi sembra evidente. È un calo fisiologico che ci può stare, nell’economia di un campionato. Poi non dimentichiamoci che il Napoli non ha a disposizione Oshimen».

MILAN – «Non era semplice lottare su due fronti. Ora i rossoneri potranno pensare solo ed esclusivamente al campionato. Poi hanno Ibra, campione eterno».

PIOLI E SPALLETTI – «Entrambi hanno una caratteristica importante: si sono calati nel contesto della loro squadra in punta di piedi e hanno portato le loro idee. Atteggiamento lodevole»

LOTTA SCUDETTO – «Prevedo una corsa a quattro, Milan, Napoli, Inter e Atalanta”. La Juve? “La Juve è ormai in declino. C’è da fare una rivoluzione totale per potersi rimettere in carreggiata»