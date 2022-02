Villarreal, il vice presidente: «Mi è stata diagnosticata la leucemia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Villarreal, il vicepresidente annuncia la sua malattia. La sua lettera a tutti i tifosi del club spagnolo

José Manuel Llaneza, vicepresidente Villarreal, ha svelato attraverso una lettera la sua malattia a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro la Juventus.

LETTERA – «Cari amici,



Circa quindici giorni fa mi è stata diagnosticata la leucemia. Non ho intenzione di spiegarvi il duro colpo che questa notizia ha significato per me e per chi mi circonda, ma è anche vero che, quasi subito, ho iniziato a ricevere messaggi e chiamate da amici, giocatori, ex giocatori, allenatori staff, tifosi e altre persone che sono passate in un modo o nell’altro dal club. Inoltre, qualche giorno dopo ho sentito il nostro presidente incoraggiarmi dopo la partita contro il Real Madrid. E ho deciso di fare il passo per affrontare questa malattia con il più grande coraggio sapendo che, al di là della mia famiglia, ci sono molte persone preoccupate per la mia salute. Ed è per questo che combatterò per uscire da questa malattia. Per fare questo, ho l’aiuto del personale dell’Hospital La Fe di Valencia, dove lavora una delle migliori squadre al mondo dedicate alla cura di questo disturbo.



A parte questo, ho tutta la mia famiglia al mio fianco: mia moglie, i miei figli, il resto della famiglia che mi accompagna in questi giorni e tutta quell’altra famiglia che siete voi a preoccuparsi per me da ogni angolo del mondo. Spero che mi aiuterete molto a superare queste settimane che sto affrontando e che saranno molto dure e chiedo a voi, credenti, di pregare per me; e a quelli di voi che non lo sono, possa avere una memoria che mi aiuti ad andare avanti.

Posso solo dirvi che non dovreste mai dimenticare che abbiamo un grande presidente, un grande CEO, un gruppo straordinario di giocatori e staff tecnico e che sono convinto che faremo grandi cose quest’anno e i prossimi a venire. Vorrei abbracciarvi tutti molto presto allo stadio La Ceramica.



Endavant, Villarreal!



Giuseppe Manuel Llaneza»