Vieri: «Mercato Milan? Ecco qual’è il primo pensiero»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Christian Vieri, in diretta alla Bobo TV, ha parlato del mercato del Milan. Ecco le parole dell’ex attaccante

Christian Vieri, in diretta alla Bobo TV, ha parlato del mercato del Milan. Ecco le parole dell’ex attaccante:

«Il Milan ha guardato il budget e perciò non ha speso sul mercato. Non sono ancora al livello di poter spendere 50/60 milioni per un giocatore, forse lo saranno da prossimo anno se abbasseranno ancora il debito. Il Milan guarda prima a quello e poi una volta che azzeri il debito, la società vale di più e può tornare a fare mercato»