Verso Milan-Torino, prove di difesa a 3 per Stefano Pioli

Prove di difesa a 3 per Stefano Pioli in vista del match di Coppa Italia contro il Torino, nonostante le molte indisponibilità dei centrali: i dettagli

Come riportato da Tuttosport, Stefano Pioli, in vista del match di domani sera contro il Torino in Coppa Italia, sta considerando un cambio modulo per la difesa del Milan.

Il tecnico rossonero potrebbe provare una difesa a 3, nonostante le molte indisponibilità dei centrali, come l’infortunato Kjaer e la squalifica di Thiaw.